La Lega Serie A ha reso noto con un comunicato ufficiale, un nuovo incontro che si terrà il 16 marzo ovviamente in teleconferenza o videoconferenza, per rispetto delle nuove normative del governo. L’inizio della convocazione dell'assemblea è previsto per le 10: all'ordine del giorno ci sarà la verifica dei poteri, le comunicazioni di Presidente e AD, la proposta contrattuale Short Form MediaPro e la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e le offerte per le stagioni 2021-2024. Assemblea presieduta ovviamente dal Dal Pino, presidente della Lega Serie A.