A margine della presentazione dell'Album Panini, il presidente dellaLorenzo Casini ha detto la sua sulle polemiche legate adche hanno "acceso" il week-end di campionato.

"Oggi - ha esordito - avremo un'assemblea nella quale il Var non è all'ordine del giorno e non è detto che se ne parli, ma la situazione è chiara: la Serie A fin dall'inizio ha sempre dato e sempre darà il suo contributo per rivedere e migliorare le 5 pagine di protocollo Var. L'obiettivo è cercare di ridurre il margine d'errore. Gli arbitri italiani restano un'eccellenza, ma l'errore fa parte dell'uomo".



E ancora: "L'arbitro è il mestiere più difficile del mondo perché bisogna decidere in pochi secondi. Il Var è uno strumento importante che è sempre migliorato negli anni. Si può arrivare anche al Challenge che è una possibilità da sperimentare per migliorare il risultato finale. Lo scorso anno c'erano stati alcuni episodi meno clamorosi che avevano portato la Serie A a chiedere di rivedere il regolamento per ovviare alle difformità. Si tratta di un processo normale perché ricordiamo che il Var è uno strumento di supporto il cui utilizzo può essere sempre implementato. Gli errori ci possono essere e il designatore Rocchi li ha riconosciuti. Se guardiamo le altre leghe e anche la Premier, capiamo che i nostri direttori di gara sono un'eccellenza, ma bisogna continuare a crescere. I toni si sono alzati? Noi diamo sempre un'indicazione di contenere i toni, sia ai tecnici sia ai calciatori. Poi siamo tutti esseri umani...".