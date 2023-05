Il presidente della Lega Serie A,, torna sulle dichiarazioni di De Laurentiis in conferenza stampa.“Colgo l’occasione per fare i complimenti al Napoli, li abbiamo fatti ufficialmente anche in sede di assemblea. Era dal 2001 che non vinceva una squadra diversa da Inter, Milan e Juve, e questo è un segnale per la competitività del nostro campionato. Certe scene non sono edificanti, ma l’impegno delle forze dell’ordine è stato notevole. Se uno guarda agli altri campionati, non c’è una situazione molto diversa a livello di albo d’oro negli ultimi anni: nessuno ha otto campioni diversi, o numeri simili”.“Non è una dichiarazione fatta in Lega. Mi sembra una dialettica da tifosi, non darei ad essa così tanto peso”.