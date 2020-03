La Lega si sta organizzando per la programmazione del calendario dopo la bufera del Coronavirus. Dopo la l'ufficialità del recupero delle partite della 26^ giornata di Serie A non ancora disputate, la Lega ha diramato un nuovo comunicato ufficiale. Ecco il contenuto: "Si comunica che la 7^ giornata di ritorno sarà completata nella giornata di domenica 8 marzo 2020 e lunedì 9 marzo 2020, in luogo alle gare dell’8^ giornata di ritorno. La programmazione della 8^ giornata di ritorno in avanti sarà oggetto di successivo Comunicato Ufficiale".