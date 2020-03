"Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi". Riferisce l'Ansa che il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo avrebbero parlato di questo oggi in una conference call col rappresentante dell'AIC Damiano Tommasi. L'idea sempre più concreta è quella di una sospensione degli stipendi dei calciatori in attesa di capire quando possa ripartire la stagione.



E' questo - apprende l'ANSA da fonti vicine al dossier - quello che il presidente e l'ad della Lega Serie A, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, hanno detto al presidente dell'Aic, Damiano Tommasi in un colloquio in conference call. Il piano prevederebbe una sospensione degli stipendi per i calciatori di Serie A, una misura transitoria per gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione in attesa di capire quando si ricomincerà a giocare