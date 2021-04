Emergono dettagli sull'assemblea della Lega Serie A tenutasi ieri. Come rivela Tuttosport il presidente della Juventus Andrea Agnelli non si è collegato. Il club bianconero è stato rappresentato ​dal Chief Revenue Officer Giorgio Ricci e dall'avvocato Cesare Gabasio. Non è stata ancora affrontata la questione delle dimissioni di Scaroni e Marotta, richiesta da più parti per la partecipazione delle loro squadre al progetto SuperLega. Così come è stata demandata alle eventuali iniziative dei singoli club la causa per risarcimento danni contro Agnelli.

LE PAROLE DI DAL PINO - C'è stato invece spazio per gli strali del presidente di Lega contro i protagonisti della vicenda, tra i quali naturalmente spicca Agnelli, i quali peraltro avevano chiesto le sue dimissioni poco prima dell'annuncio delle SuperLega. Così Paolo Dal Pino: "Sono stato accusato di non voler portare avanti i lavori coi fondi, invece erano altri i boicottatori: alcune figure che di giorno tessevano la trama negli interessi della Lega, e di notte la disfacevano..."

Nel mentre, il presidente della Figc Gravina avanza la sua proposta anti-SuperLega