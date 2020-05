Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, intervistato da RaiSport, si è schierato contro la decisione di chiudere anticipatamente il campionato di Serie C, scegliendo a tavolino la quarta promossa: “Il Bari contesta il merito sportivo per la quarta promozione in B: la mia proposta è di scendere in campo e giocarcela sul campo. È la soluzione migliore, il merito sportivo passa dal campo. Proponiamo i play off con chi vuole partecipare. Le finali con 16 squadre consentirebbero un tempo più breve per svolgerli e finire il torneo. Se sedici squadre vogliono i play off, significa che non siamo in pochi. Difenderò i miei interessi. Abbiamo investito in una piazza che rappresenta molto. Perché dovrei arrendermi al primo segnale?”.



Di questo si discuterà nel consiglio federale, con la Juventus interessata, perché in caso di playoff l'Under 23 sarebbe qualificata con l'ultima piazza disponibile.