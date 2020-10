Molti ex giocatori della Juventus hanno deciso di intraprendere la carriera da allenatori. C'è chi, ormai, ha una carriera consolidata e siede saldamente nelle panchine più importanti d'Europa e c'è chi ancora fa la gavetta. Tra questi, Paolo Montero che ha iniziato la stagione con la Sambenedettese in Lega Pro. L'ex difensore bianconero, però, è stato esonerato dopo 7 giornate (11 punti raccolti e nono posto in classifica). La decisione della società è arrivata dopo la sconfitta per 2 a 0 patita contro il Modena.



Il comunicato ufficiale: “SS Sambenedettese comunica di aver sollevato Paolo Montero dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Samb ringrazia Montero per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento odierno sarà guidato da Flavio Giampieretti”