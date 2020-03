Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto dopo le misure prese dal governo per l’emergenza coronavirus. Queste le parole riportare da Ansa: “Dobbiamo essere pronti a cambiare anche prassi consolidate, quindi proporrò che l'inizio del campionato 2020-2021 venga anticipato di una o due settimane per avere margini che non ci obblighino a finali di campionato faticosi e 'intasati' in caso di emergenza''.



SUI PLAYOFF E PLAYOUT - ''Ci riserviamo la possibilità di modificare il calendario dei playoff e play out in presenza di eventi che dovessero peggiorare la situazione generale e, se ci dovessimo trovare in quella malaugurata situazione, dovremo sfruttare questa opportunità''



SU SPADAFORA - ''Confido nel ministro Spadafora affinché i nostri club, che vanno avanti con gli incassi dello stadio e che hanno già subito perdite significative in queste settimane e nel prossimo mese ne subiranno ancora, possano ricevere il giusto aiuto con i provvedimenti finanziari e fiscali che il governo si appresta a varare''.