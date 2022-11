Intervenuto come relatore in una lezione del Master di “Diritto e Management dello Sport” organizzato dall’università di Palermo, il presidente dellaFrancescoha parlato anche dell'impiego deicalciatori in Italia. Ecco il suo pensiero: "I club spagnoli, tedeschi in Champions League fanno giocare titolari i diciottenni e per voi, non per me, i giovani sono a 24 anni, loro vincono e i nostri club guardano in tv le partite. Vi prego usate altri argomenti, non vi inventate che la nuova formula (del campionato di Serie C, ndr.) bloccherebbe l'utilizzo dei giovani calciatori. Per favore, i giovani non giocano perché non avete coraggio e il calcio italiano è fuori da due edizioni dai Mondiali".