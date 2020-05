Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato a Radio Punto Nuovo per fare il punto della situazione sulla situazione calcio-coronavirus: “Al momento i medici non ci danno chance di ripresa, perché non siamo in grado di attuare il protocollo - ha detto Ghirelli -Tutto si può attenuare spostando in avanti il rientro, in modo che ci siano progressi scientifici, il virus diminuisca di intensità e si ammortizzino i costi. Vedo impossibile la ripresa nel giro di qualche settimana". Secondo il presidente della Lega Pro, quindi, non è ancora il momento di ricominciare.