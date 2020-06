Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana: "E' importante che si riparta, è un segnale per il Paese e per il calcio. Si stanno giocando tante partite, vuol dire che proviamo a uscire da una situazione veramente brutta. Sono stati mesi che hanno messo in discussione l'Italia intera, non solo il calcio. E' stata una vicenda che ha segnato profondamente, speriamo che segni una ripresa seppur lenta ma che si avvii a concludere questo campionato il 22 luglio. Il prossimo, mi auguro sia un campionato in cui si torni a giocare con tanta gente intorno al campo. Questo stadio è bellissimo, ci sono due squdre fortissime ma manca il pubblico che è un elemento fondamentale. Riprendere è un fatto positivo, ma il calcio ha bisogno del suo pubblico".