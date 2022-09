Il presidente dellaFrancescoha parlato del progetto delle seconde squadre dopo la conferenza stampa odierna con cui laha offerto una bella "vetrina" ai giovani Fabio Miretti, Matias Soulé e Nicolò Fagioli. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci si interroga ancora sul valore del progetto? Miglior viatico su cui incamminarci per trarre valutazioni è l’esperienza della. Oggitre talenti formati in un campionato performante come la Serie C, sono la dimostrazione concreta di quanta utilità avrebbe per il calcio italiano se si aprisse a percorsi formativi! Ora, dobbiamo fare un passo avanti di consapevolezza. Durante i Mondiali in Qatar, organizzeremo un tavolo di riflessione sull’esperienza delle seconde squadre, sarà un modo irriverente, provocatorio proprio mentre la Nazionale Italiana non parteciperà".Ghirelli ha poi aggiunto: "Altri nomi che spiegano come il progetto della seconda squadra è l’unico in Italia che consente ai giovani di fare un passaggio intermedio tra settore giovanile e prima squadra?, che, nel 2020, in Lega Pro ha anche vinto un Coppa Italia. Poi all’estero Pep Guardiola e Gavi si sono formati nella seconda squadra del Barcellona".