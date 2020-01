Prima da presidente della Lega per Paolo Dal Pino. Eletto lo scorso 8 gennaio, Dal Pino ha guidato in mattinata la riunione del Consiglio di Lega di A e successivamente l'assemblea, iniziata poco dopo le 15.30: presentato ai dirigenti dei venti club del massimo campionato il proprio programma di sviluppo della Lega e illustrerà l'evoluzione sul fronte diritti tv (bando per la vendita ai broadcaster e negoziato parallelo con Mediapro per la realizzazione del canale tematico). La nomina di un rappresentante in seno al tavolo tecnico istituito dalla Figc su una serie di aspetti regolamentari, fra cui il format dei campionati, è un altro dei punti all'ordine del giorno.



TUTTI PRESENTI - Presenti rappresentanti di tutti i club di A, tra cui il presidente della Juventus Agnelli, quello della Lazio Lotito, quello Genoa Preziosi, e quello del Brescia Cellino. Assente in assemblea Marotta, che ha lasciato gli uffici della Lega di A dopo il Consiglio per recarsi a Varese e presenziare al funerale di Pietro Anastasi, per l'Inter resta in assemblea l'ad Antonello.