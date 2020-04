Il caso della Juventus sulla questione stipendi potrebbe aver fatto, come si dice, giurisprudenza. Dalla riunione della Lega di oggi, in contatto con tutte le società di A, non è emerso nulla di ufficiale, ad indicazione ulteriore - secondo Sky Sport - che si andrà verso la strada già percorsa dai bianconeri: una trattativa privata tra i club ed i giocatori, così che ognuna società possa decidere in rapporto alle proprie esigenze. Oltre ai tagli, i club sono in trattativa anche con la sospensione dei pagamenti degli stessi stipendi: al tavolo della discussione, oltre alla Lega, c'è anche l'Assocalciatori e le parti sembrano ancora lontane. Così, la Figc potrebbe rimandare la scadenza per gli stipendi di marzo, aprile e maggio al 30 di giugno.