Tutto pronto per un consiglio straordinario della Lega Calcio. La seduta arriverà a breve, con tutti i dirigenti collegati telefonicamente. A Sky Sport è intervenuto Davide Stoppini, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Mi aspetto una discussione feroce, Marotta l'ha spiegato oggi bene alla Gazzetta la sua posizione. D'attacco alla Lega. L'Inter avrebbe voluto giocare, andando oltre l'aspetto sanitario, che è un'emergenza sotto gli occhi di tutti, c'è un aspetto sportivo e calcistico da salvaguardare. Marotta teme che il campionato non si svolga regolarmente. A fronte di nuovi rinvii, ha apertamente parlato di un campionato che non potrebbe concludersi. Al momento, l'amministratore delegato decide di non replicare".