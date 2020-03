1









È il giorno del confronto. Oggi Lega Serie A e Aic si incontreranno in videoconferenza per discutere sul taglio degli stipendi. Secondo Sky Sport, la Lega ha redatto un documento in cui chiede all’Assocalciatori di interrompere il pagamento degli stipendi dei giocatori fino a quando l’emergenza non sarà terminata.



LA GIORNATA - Ecco la scaletta della giornata: alle 14 si terrà il consiglio dell’Aic di Damiano Tommasi, in cui verrà analizzato il documento della Lega sullo stop al pagamento degli ingaggi. Alle 17 avverrà un confronto con i rappresentanti delle squadre di Serie A, infine alle 19 la tanto attesa conference call tra Lega Calcio e Assocalciatori.