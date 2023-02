Come racconta Gazzetta, la norma «» per i diritti tv, anche per gli accordi in essere, «vede» il traguardo. La commissione Bilancio e quella Affari Costituzionali del Senato hanno approvato il testo, il comma 5 dell’articolo 16 del decreto milleproroghe è stato cambiato. Ora martedì si va in aula e tutto lascia pensare che non ci saranno modifiche. Dopo il sì di Palazzo Madama ci sarà quello di Montecitorio entro il 27 febbraio e a quel punto la conversione in legge sarà realtà. Nessuno scontro politico in vista: se è vero che alla fine dello scorso anno, il ministro dello Sportsi era detto contrario al possibile prolungamento per i contratti in essere, oggi prevale il desiderio di evitare qualsiasi conflitto.