Si è tenuta oggi in Lega Calcio una conference call tra il presidente Dal Pino ed altri rappresentanti del consiglio dell'organo che gestisce i club del campionato italiano. Sul tavolo, ovviamente, i prossimi provvedimenti da prendere per contenere l'emergenza del Coronavirus, la stessa che - in questa giornata - ha spinto la Lega stessa al rinvio di cinque partite. La riunione straordinaria si è conclusa da poco, ma non ha dato nessun verdetto: anzi, tutti i discorsi sembrano essere rimandati alla prossima settimana, il 4 marzo, per un nuovo incontro, ma questa volta con la partecipazione di tutti i club di Serie A. Presenti al consiglio di oggi, oltre Dal Pino, tutti i consiglieri, compresi Claudio Lotito e Giuseppe Marotta.