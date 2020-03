E' in corso in questo momento il consiglio straordinario della Lega Calcio, come riportato da Sky Sport. Per la seconda volta in due giorni, il Presidente Dal Pino ed i suoi consiglieri si chiamano quindi a raccolta: all'ordine del giorno, ci sono le date sui recuperi della partite, le dieci saltate in queste due giornate. Compresa, ovviamente, anche Juventus-Inter. L'assemblea, quindi, servirà a fare maggior chiarezza, in attesa dell'altro consiglio indetto per il 4 marzo a cui parteciperanno anche i rappresentanti dei club di Serie A. Per ulteriori aggiornamenti, si attende la fine della riunione.