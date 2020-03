Bellissimo gesto di solidarietà da parte del Leeds United. In un periodo in cui il calcio sta andando incontro ad una crisi finanziaria a causa del coronavirus, il club allenato da Marcelo Bielsa ha deciso che giocatori e staff della prima squadra rinunceranno allo stipendio per destinarlo ai dipendenti. Di seguito il comunicato del club: “Il Leeds United può confermare che i giocatori, lo staff tecnico e il gruppo dirigente si sono offerti volontari per un differimento salariale per il prossimo futuro, al fine di garantire che tutto il personale non calcistico di Elland Road e Thorp Arch possa essere pagato e che l'integrità del business possa essere mantenuto durante questi periodi incerti".