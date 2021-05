Tra auto di lusso e curve mozzafiato, la splendida trapper Lediana "Ledy" Lozzi si sta facendo parecchio notare sui social. Il quotidiano veneto Il Gazzettino le ha dedicato un'intervista: "Mi piacerebbe diventare la nuova Elettra Lamborghini padovana" dichiara la 24enne, molto cliccata su Youtube, che poi rivela: "Gioco a pallone fin da quando avevo 4 anni, anche in strada con i miei compagni maschi, e posso dire che me la cavo molto bene a palleggiare e anche a fare numeri come le rovesciate, tanto è vero che mi chiamano la Ronaldinha".



Sul tifo, Lediana non ha dubbi: "Juventina, anche quando le cose non vanno bene come quest'anno, e anche del Padova dato che ho militato per un po' di tempo nella squadra femminile di calcio a 11".