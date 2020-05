Cristian Ledesma, ex giocatore della Lazio, ha parlato a LaLaziosiamonoi.it sulla lotta Scudetto: "È giusto sognare lo Scudetto, la Lazio è a un punto dalla Juventus, e ha guadagnato sul campo tutto ciò che ha ottenuto. È talmente poca la differenza tra le due squadre che il titolo è più di un sogno, sarebbe totalmente meritato.



SULLA RIPRESA – “Cala un po’ l’entusiasmo, prima dello stop la Lazio riempiva lo stadio. Forse era anche la squadra più in forma di tutta la Serie A. È un’incognita, non è stato uno stop paragonabile alle vacanze. I calciatori si sono dovuti fermare forzatamente, sono stati seguiti dalle loro società, hanno fatto un percorso anche virtuale. Tutta questa situazione è una novità. Certezze ce ne sono poche, bisogna attendere l’inizio del campionato e vedere chi è riuscito a prepararsi meglio, chi rientrerà in forma il prima possibile".