L'ex centrocampista della Lazio, Ledesma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche delle 5 squadre italiane ancora impegnate in Europa.'Credo che vada dato il merito di questo exploit alle squadre che sono arrivate fin qui, è bravura di chi le ha costruite e di chi le allena, oltre ovviamente ai giocatori. Non succedeva da anni, non penso possa essere un caso: il calcio italiano sta migliorando, poi se si fanno i paragoni con 15-20 anni fa si sbaglia perché è vero che c'era una qualità diversa'.