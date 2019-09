Il Gran Premio di Monza parte con il piede giusto: la Ferrari è in pole position! Charles Leclerc, giovane talento del Cavallino, precede Lewis Hamilton di 39millesimi con un tempo di 1 minuto, 19 centesimi e 307 millesimi. Il pilota della Mercedes staccato di 39 millesimi precede Valeri Bottas, terzo, e Sebastian Vettel, quarto, sull'altra Ferrari.



Leclerc, alla quarta pole in stagione e in carriera, ha detto: "Sono contento della pole. Speriamo in una buona gara domani". Un Q3 strano - e sotto investigazione - ha chiuso questa squalifica. Dopo la bandiera rossa per l'incidente di Raikkonen, infatti, i piloti sono rimasti nei box fino a 2' dal termine e, uscendo in ritardo, non sono riusciti a completare il giro necessario per la qualifica. Così Leclerc, già in testa, ha chiuso primo.