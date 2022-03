di Benedetta Panzeri, inviata a Lecco

Dopo l'exploit dell'Under 19 e in attesa degli ottavi di Champions della prima squadra, questo pomeriggio è la Juve Under 23 a scendere in campo, attesa da uno scontro diretto di campionato che può valere un posto al sole nella griglia play-off. Avversario di giornata il Lecco di Simone Andrea Ganz, capocannoniere italiano nel 2022 con 10 gol all'attivo, più di Immobile per intenderci. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta per 1 a 0: quella di mister Zauli ha perso contro la capolista Sudtirol, quella di De Paola contro la Virtus Verona, dopo un periodo comunque decisamente positivo. Un match, insomma, che promette di regalare spettacolo: le due formazioni sono infatti separate da un solo punto in classifica (47 per i padroni di casa, attualmente al 5° posto, 46 per i bianconeri, al 7°). Attesa anche per il grande ex di giornata, Simone Iocolano, approdato a Torino durante lo scorso mercato di gennaio. Fischio d'inizio alle 18.00 allo Stadio Rigamonti-Ceppi.



Segui con noi la diretta del match:



10' - Buona incursione offensiva di Barbieri che serve Brighenti con un pallone filtrante. L'attaccante, però, è pescato in fuorigioco



1' - Al via il match!



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECCO (4-4-2): Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Capoferri; Giudici, Kraja, Masini, Buso; Ganz, Petrovic



A disposizione: Libertazzi, Enrici, Lora, Lakti, Vasic, Merli, Morosini, Nesta, Sparandeo, Nepi, Paltrinieri, Sberna.



All. De Paola.



JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Verduci; Leone, Palumbo; Aké, Iocolano, Cudrig; Brighenti.



A disposizione: Raina, Siano, Stramaccioni, De Winter, Boloca, Sekulov, Omic, Maressa, Cerri, Lipari.



All. Zauli