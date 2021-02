Dopo il deludente pareggio contro il fanalino di coda Lucchese, la Juventus Under 23 torna in campo oggi, alle 12.30, per sfidare il Lecco. Sfida diretta in chiave playoff con la squadra di casa che in classifica si trova al quinto posto con 4 punti di vantaggio dai bianconeri. Da parte sua, la squadra di Zauli cerca i tre punti per consolidare la posizione che permetterebbe di giocarsi la Serie B a fine stagione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lecco: Pissardo, Celjak, Cauz, Dentello, Foglia, Mangni, Malgrati, Marotta, Iacolano, Merli Sala, Capogna​. A disp. Borsellini, Bonadeo, Lora, Marzorati, Liguori, Nannini, Emmausso, Masini, Nesta, Moleri, Capoferri, Bolzoni​. All. D'Agostino

Juventus (3-4-1-2): Nocchi; Capellini, Alcibiade, De Marino; Rosa, Leone, Dabo, Felix Correia; Rafia; Marques, Brighenti.​ A disp. Bucosse, Garofani, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Compagnon, Del Sole, Pisapia, Miretti, Da Graca, Cerri.​ All Zauli



Arbitro: ​Sig.Cavaliere della sez. di Paola



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: