di Marco Amato

Brutta, bruttissima prestazione della Juve Under 23 che perde 4 a 0 contro il Lecco. Da sottolineare le brutte prestazioni di due reduci dalla panchina in prima squadra di ieri sera: Capellini e Rafia. Marques, invece, è stato uno dei più positivi, nonostante non siano arrivati molti palloni giocabili in attacco. Molto male anche la fase difensiva, completamente sopraffatta dalle giocate del Lecco



NOCCHI 6 – Sui gol subiti non ha grosse responsabilità, nelle altre occasioni ci mette una pezza



CAPELLINI 4 – Un suo errore in fase di impostazione dà il via all’azione del primo gol del Lecco, sul raddoppio è troppo leggero in marcatura. Cerca di vendicarsi di Iocolano con un brutto fallo che gli vale l'espulsione. Una giornata da dimenticare il prima possibile per ripartire



ALCIBIADE 5 – Diverse sbavature con il pallone tra i piedi, in occasione del 3 a 0 Iocolano lo sovrasta nell'area piccola



DE MARINO 5.5 – Soffre così come tutto il reparto difensivo: poco preciso



ROSA 5 – Sulla fascia destra occupata dai bianconeri il Lecco domina, sul finire del primo tempo spreca una buona occasione per accorciare le distanze



LEONE 5.5 – Soffre terribilmente il pressing degli avversari che lo portano a sbagliare, si fa saltare troppo facilmente nell'azione del 3 a 0



DABO 6 – Svaria su tutto il centrocampo: corre, si sacrifica ma non riesce sempre a gestire il pallone in maniera ottimale



FELIX CORREIA 6 – Con i suoi guizzi prova a suonare la sveglia per i suoi: la verticalizzazione per Rosa sul finire del primo tempo è un gioiello (Dal 64' COMPAGNON 6 - Mette in mostra discrete doti tecniche)



RAFIA 5 – Manca terribilmente il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, oggi non ne azzecca una (Dal 64' GOZZI 6 - Entra bene in un match non semplice)



MARQUES 6.5 – Arrivano pochi palloni lì davanti ma lui è bravo a crearsi le occasioni negli errori della difesa avversaria (Dal 77' CERRI s.v. - Minuti in campo per fare esperienza, in una partita già ampiamente indirizzata)



BRIGHENTI 6 – Nel primo tempo sfiora il pari con una punizione tirata bene e che esce di un soffio (Dal 46' DEL SOLE 6 - Qualche buono spunto palla al piede) (dall'85' MIRETTI s.v. - Pochi minuti a partita conclusa)



All. ZAULI 5 – La squadra ha sofferto terribilmente il pressing del Lecco e non è riuscita a gestire palla. Inoltre, più volte si è fatta trovare scoperta concedendo praterie alle ripartenze avversarie. Prestazione talmente brutta che rischia di lasciare scorie: su questo tecnico e staff dovranno essere bravi a lavorare