di Benedetta Panzeri, inviata a Lecco

Finisce 2-1 il match tra Lecco e Juventus Under 23 allo Stadio "Rigamonti-Ceppi". Al gol dell'ex Iocolano risponde un Ganz sempre più in stato di grazia, autore di un'altra doppietta.



Israel 6.5 - Incolpevole sui gol, si fa sempre trovare pronto sugli altri tiri pericolosi dei blucelesti. Se il Lecco non fa tris, è solo merito suo.

Barbieri 6 - Partita senza infamia e senza lode. Unico guizzo la rimessa "alla McKennie", che propizia il gol di Iocolano (77' Cerri s.v.).

Riccio 5.5 - Disattento, come Poli, sul gol del raddoppio dei padroni di casa. Decisamente poco brillante.

Poli 6 - Guida la difesa con esperienza e fa a sportellate con tutti. Mezzo voto in meno perchè, insieme a Riccio, si perde Ganz in occasione del secondo gol.

Verduci 6 - Prova a fare il suo, senza brillare particolarmente (77' De Winter s.v.).

Leone 6 - Lavora bene in fase di pressing, soprattutto nel primo tempo: è tra i più dinamici della squadra bianconera (88' Omic s.v.).

Palumbo 6 - Sfiora il gol con un missile da fuori area, regge bene in fase di interdizione e non esita a proporsi in zona offensiva.

Aké 6 - Inizia il match con ottime intenzioni, ma viene fermato da un infortunio muscolare. La speranza, anche in ottica prima squadra, è che non si tratti di niente di grave (27' Sekulov 6 - Entra con il piglio giusto, ma si spegne sulla distanza).

Iocolano 7 - Pressione per la gara da ex? Sembra non sentirla. Suo il gol che apre le marcature nello stadio che l'ha visto protagonista per una stagione e mezza, suoi diversi altri spunti positivi per i compagni.

Cudrig 5.5 - Poco nel vivo del gioco, non sembra in una gran giornata (88' Lipari s.v).

Brighenti 5.5 - Viene cercato poco, non riesce mai a essere incisivo.



Zauli 5.5 - Privata dei suoi "pezzi forti" (compreso Aké, costretto a lasciare il campo anzitempo), la Juve fatica a creare trame offensive e, sulla lunga, patisce la maggiore aggressività degli avversari, che fanno valere tutta la loro tecnica e sfruttano un Ganz in stato di grazia.