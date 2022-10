A due settimane esatte dall'ultima volta, c'è ancora ilsul cammino della: dopo aver conquistato il passaggio al secondo turno di Coppa Italia, alle 18.00 di oggi i bianconeri di mister Massimotornano ad affrontare i blucelesti di Luciano Foschi allo Stadio Rigamonti-Ceppi nella gara valida per la nona giornata di campionato di Serie C. L'obiettivo? Trovare continuità di prestazioni e risultati, dopo il successo per 3 a 0 ottenuto domenica contro la Pro Sesto.32' - Rigore per il Lecco, Pinzauti non sbaglia29'- Gran tiro da fuori di Zambataro, Garofani con i pugni in angolo20' - Occasione per Cudrig: il suo colpo di testa scheggia la traversa. Juve pericolosa anche sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo con Stramaccioni, Melgrati non si fa sorprendere17' - Ancora un'occasione per il Lecco: Galli va al tiro, palla deviata in angolo10' - Altra grande occasione per il Lecco con Buso, che salta Garofani ma non riesce a concludere in porta5' - Subito un ribaltamento di fronte e una doppia occasione per il Lecco, prima sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi con Zuccon, che sfiora il vantaggio con un bel tiro dalla distanza4'- Clamorosa occasione per la Juve! Sersanti colpisce di testa da distanza ravvicinata, Melgrati salva1' - Si parte!: Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Girelli, Galli, Zuccon, Zambataro; Pinzauti, Buso. All. Foschi.A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Purro, Longo, Ilari, Rossi: Garofani; Nzouango, Stramaccioni, Muharemovic; Mulazzi, Sersanti, Barrenechea, Iocolano, Turicchia; Cudrig, Da Graca. All. Brambilla.A disposizione: Raina, Scaglia, Riccio, Zuelli, Compagnon, Poli, Verduci, Bonetti, Rafia, Lipari, Palumbo, Cerri, Barbieri, Pecorino