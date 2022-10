Altro passo indietro della, che si arrende alcon il risultato di 1 a 0. Di seguito le nostre pagelle del match.A volte appare un po' incerto nelle uscite, ma non fa errori significativi. Incolpevole sul rigore.Un buon primo tempo, in cui difende bene. A tratti fa anche il regista per aiutare i compagni a centrocampo, in evidente difficoltà (dal 46' POLI 6 - Attento, non si fa sorprendere)Al di là del rigore causato con un tocco di mano, non sembra nella sua condizione miglioreNon convince. Non per niente la sua partita dura solo 45 minuti (dalAlza nettamente la qualità del centrocampo e fornisce diversi passaggi pericolosi. Peccato solo che non siano sfruttati al meglio)La personalità non gli manca, può crescere molto. Decisamente sfortunato nel finale, quando colpisce una traversa clamorosaParte bene, ma la sua verve si spegne abbastanza in frettaDa lui e dalla sua qualità ci si poteva aspettare di piùProva a far valere l'esperienza su un campo che conosce bene, spesso è lui ad avviare l'azione e a far salire i compagni (dal 76' CERRI s.v.)Non brilla particolarmenteUna traversa (un po' fortunosa) e qualche altro tentativo, ma poco più. Un passetto indietro rispetto all'ultima uscita (dal 18' s.t. COMPAGNON 6 - Contribuisce ad alzare il baricentro della squadra)Si vede poco, pochissimo (dal 18' s.t. PECORINO 5.5 - Cestina un'ottima occasione, ci si aspettava di più)Niente, questa squadra sembra proprio non riuscire a trovare continuità. Brutto primo tempo per i bianconeri, che perdono tanti contrasti e sbagliano molto sia in fase di interdizione che di impostazione. Ritmi più alti nella ripresa, ma non basta contro un Lecco solido e ben messo in campo.