È Domenicodella sezione di Napoli l'arbitro designato per dirigere il match di mercoledì tra, valido per la 9^ giornata di Serie C. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrosimone e Sbardella, mentre come quarto uomo è stato scelto Testai. La sfida è in programma alle ore 18.00 allo Stadio Rigamonti-Ceppi, dove soltanto due settimane fa i bianconeri di mister Massimohanno conquistato il passaggio al secondo turno di Coppa Italia battendo i padroni di casa per 3 a 1.