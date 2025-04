Lecce, un altro pesante ko dopo la Juventus: Giampaolo a rischio

Getty Images

Dopo la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus , quest'oggi ilè incappato in un altro ko, ancora più pesante considerando che è arrivato contro una squadra teoricamente più alla portata. In Puglia ildi Cesc Fabregas ha avuto la meglio per 3 a 0, un risultato che ora mette a serio rischio anche la posizione del tecnico, che al termine della partita si è presentato ai microfoni di DAZN lasciando però rapidamente l'intervista: "Guardate, l'analisi della partita la sapete fare meglio voi di me. Anche da una postazione migliore", le sue parole.

Le parole di Giampaolo dopo Lecce-Como

"Mi assumo la responsabilità: chiaramente sono l'allenatore e me l'assumo. Mi dispiace moltissimo per i tifosi, erano 28.000 qua. Mi dispiace per quelli che erano a casa anche. Mi dispiace per il club", ha aggiunto Giampaolo. "In questi casi c'è poco da dire. Quando subisci tre reti, poi puoi andare a cercarne una al 90', una all'85', eccetera. Sono sempre tre goal, quindi non mi va di giustificare nulla. Mi prendo tutte le responsabilità del caso, quindi in questo momento c'è grandissima delusione".