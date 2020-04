Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: "Non abbiamo avuto ancora alcuna comunicazione ufficiale dalla FIGC. Mi sento di essere molto cauto e prudente, non avendo le competenze tecniche ho chiesto ai miei medici sociali di approfondire perbene i termini di questo protocollo, che però ancora non è ultimato. A livello personale, vorrei che tutto questo non rappresentasse un’accelerata esagerata perché i numeri di contagi e morti sono ancora pesanti. Noi siamo pronti, ci allineiamo, studieremo il protocollo. Ma nessuna accelerazione importante che possa far venire meno le cautele che stiamo rispettando".