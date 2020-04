Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto come ospite a Centro Suono Sport parlando della sulla possibile futura ripresa della Serie A ferma a causa l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: "Siamo favorevoli alla ripresa, ma solo a rischio zero. La FIGC ci comunichi una data ultima per la ripartenza. ​Scadenza contratti? Altro ostacolo alla regolarità del torneo. ​ Se il sistema calcio ha necessità di ripartire, come sesta industria dello Stato, come capacità contributiva e produttiva, se serve, il Lecce è d’accordo. L’unica condizione per poter ricominciare per il Lecce è che il rischio contagi sia zero. Se sarà a maggio, a giugno, a luglio non lo so e non mi avventuro in previsioni, ma forzare i tempi sarebbe pericolosissimo".