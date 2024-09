È in corso il turno di Coppa Italia, la sfida è tra Lecce e. Nel corso del primo tempo della sfida è andato a segno il difensore classe 2003 di proprietà della Juventus Tarik. Prima rete per il giocatore di proprietà bianconera. Prestito con diritto di riscatto per il giocatore al Sassuolo. Colpo di testa vincente da parte del calciatore bosniaco, che ha segnato così la sua prima rete con il nuovo club. Assist di Pierini, incornata nell’angolino di Muharemovic che è valsa l’1-0.