E' solo questione di ore, se non di minuti, prima che Hamza Rafia diventi un giocatore del Lecce. Il giovane ex della Juve Next Gen, ora in forza al Pescara, infatti, ha trovato un accordo totale con il club pugliese. Stando a quanto riportato da Sky Sport, mancherebbe solo la firma sul contratto per annunciare l'ufficialità dell'operazione.