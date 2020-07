In ospedale per accertamenti. Il difensore del Lecce, Luca Rossettini è stato ricoverato per capire cosa c'è che non va: da giorni infatti è out dal gruppo per febbre. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i test sierologici e il tampone hanno escluso la positività al coronavirus, ma la febbre non passa e Rossettini sarà sottoposto a esami. Intanto, il Lecce di Liverani è rientrato nella notte dalla trasferta contro il Sassuolo e già stamattina si è ritrovato questa mattina al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti. L'ultima gara di Rossettini è stata a Torino contro la Juventus, lo scorso 26 giugno.