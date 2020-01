Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato della partita pareggiata contro l'Inter. “La squadra ha giocata un’ottima partita e subito quanto c’era da subire, ma creando problemi a una squadra che solitamente subisce molto poco. Quindi abbiamo concesso il giusto a una squadra straordinaria e il pareggio comunque premia la nostra squadra, che quando perde 7-8 elementi per forza di cose perde competitività anche negli allenamenti, questo per noi è un valore troppo importante per poterci esprimere come abbiamo fatto oggi in partita. Il mercato? Siamo in sintonia, abbiamo fatto le nostre scelte ma ovviamente dobbiamo attendere i tempi giusti. Ma abbiamo individuato i calciatori e le caratteristiche di cui abbiamo bisogno. Inter e Juve? Hanno rose molto differenti e Conte sta colmando un gap, ha inciso molto per stare lì attaccato. La Juve è avanti nella totalità della rosa”.