L'allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato alla vigilia dell'Inter: "È una gara impari, come quella contro la Juventus in cui però scendemmo in campo con l'atteggiamento giusto. Serve anche un po' di fortuna. Affrontare l'Inter deve essere un premio per i ragazzi, devono godersi queste sfide. Stiamo facendo un campionato dignitoso nonostante tutte le difficoltà, abbiamo le stesse possibilità delle altre squadre di restare in Serie A. Vogliamo giocarcela contro chiunque".