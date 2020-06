Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa prima di Juve-Lecce.



LE SCELTE - "La nostra rosa è questa, purtroppo giocare ogni tre giorni per noi non è un vantaggio e in più si aggiungono acciacchi e piccoli infortuni. L'elenco degli indisponibili è sotto di occhi di tutti e se su una squadra di 20 giocatori ne togli 5 diventa difficile fare troppi cambiamenti. Però quelli che ci sono mi danno ampia disponibilità e cercherò di mettere in campo una squadra equilibrata cercando di fare una gara attenta".



MORALE - "Non è alto, quando si perde 4-1 in casa non può essere alto. Ma noi abbiamo un punto di forza: viviamo dalla prima giornata così, l'abitudine a lottare e a cancellare le cose negative. Questa è sempre stata la forza di questa squadra: il passato non si può cambiare, si può cambiare il presente e il futuro".



CONTRO IL MILAN - "Quando si gioca ogni tre giorni bisogna sempre guardare a quella dopo, non c'è troppo tempo per guardarsi indietro. E' normale che con lo staff l'abbiamo analizzata e cercheremo di mettere a punto degli accorgimenti sulla squadra. Il gruppo mi conosce bene, sa quanto io stimi loro e quando devo cercare di toccare le corde giuste per ottenere il 110%. Ce lo siamo sempre detti, per mantenere questa categoria dobbiamo fare qualcosa di straordinario. L'ordinario individualmente non ci basterà mai. Loro sanno benissimo che io per loro mi butterei nel fuoco, sono i giocatori che ho scelto e voluto".



LA FORMAZIONE - "Le disposizioni che faremo a Torino verranno valutate domani, quando si gioca ogni tre giorni è difficile dare prime delle idee sulla formazione. Valuteremo il recupero di tanti giocatori, è la seconda partita. Per avere un'idea di formazione è necessario arrivare a ridosso delle ultime ore. Rossettini? E' una possibilità, ma più dei moduli contano gli uomini. Rossettini dopo il lockdown ha avuto un problemino fisico e ha saltato un po' di allenamenti, deve recuperare la condizione ma è una possibilità, sicuramente lo sarà per le prossime partite. Partiamo per Torino con 14 giocatori di movimento e credo che lo spazio in queste 11 partite ci sarà per tutti".



JUVENTUS - "La Juve è la Juve, a prescindere da chi ha davanti vive per vincere sempre e comunque. Vorrà chiuderci e mettere subito la partita in discesa, hanno la qualità e la mentalità per poi gestire le partite. Proverà a fare la partita che spera, cioè sbloccarla velocemente e gestirla. Noi dovremo essere bravi nel creagli qualche difficoltà e per farlo bisognerà essere compatti e non concedergli palle tra le linee. Dobbiamo farli giocare sporchi, non come vorrebbero loro".