Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria.



Cosa porta la sconfitta con la Juventus?

"Porta la consapevolezza che la squadra sta trovando ritmo, intensità e un certo tipo di gioco. Ancora non siamo quelli del pre-lockdown, però ci stiamo avvicinando a quella condizione".



Come sta la squadra?

"Dalla gara con il Milan a quella con la Juventus c'è stata una crescita. Ci sono delle difficoltà che abbiamo pagato a caro prezzo, ma è evidente che c'è una crescita e questo ci fa ben sperare per questo finale di stagione".