Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta della sua squadra contro il Napoli: "Sarebbe cambiato poco, ma sicuramente la ripetizione di un rigore così non l'ho mai vista. Mi auguro che questa precisione si ripeta nel prosieguo del campionato. Non c'era motivo di fare questa scelta. In ogni caso sarebbe cambiato poco, il Napoli ha meritato di vincere. Abbiamo sbagliato troppo, come eravamo stati bravi la scorsa settimana. Questa è una categoria in cui tecnicamente devi saper gestire la palla".