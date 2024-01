Un po' così, un po' traditi pure dai giovani. La, per ora, è ferma sullo 0-0 al Via del Mare: contro ilnon c'è continuità offensiva, e dopo una buona partenza il resto della frazione di gioco è una serie di eventi sconclusionati. Pure di rischi.Così, la squadra di Allegri va negli spogliatoi con una sensazione a metà. Da una parte le chance sprecate tra Vlahovic, McKennie e gli ottimi spunti di Cambiaso. Dall'altra la fragilità difensiva, con la super eccezione firmata Bremer. Contro Krstovic non c'è storia, e praticamente dal minuto uno.Sarà una ripresa tosta. E serve un guizzo vero, magari dai giocatori più talentuosi. Magari dal numero 15.OR torna in diretta nel post partita di Lecce-Juventus. Analisi, pagelle e commenti con Marcello Chirico e Antonio Romano.