Polemiche dei tifosi del Lecce per un contrasto in area di rigore traal 25esimo del primo tempo della sfida con la Juventus. Nessun dubbio per l'arbitro Rapuano che ha lasciato correre. Decisione corretta come spiega l'ex arbitro Luca Marelli: "Contatto c'è stato ma tra due giocatori che prendevano posizione, Cambiaso ha preso posizione, troppo poco per poter portare ad una revisione Var, non c'è nulla che possa portare al calcio di rigore".