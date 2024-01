Dove vedere Lecce-Juventus



Le probabili formazioni

Ventunesima giornata di campionato per la, che torna a Via del Mare per un match decisamente delicato.Se dovessero vincere, infatti, i bianconeri si porterebbero al primo posto: al momento la classifica recita meno due per gli uomini di Allegri, che vogliono il sedicesimo risultato utile consecutivo.Per il tecnico, in caso di vittoria, sarebbe lain carriera nel massimo campionato italiano.La partita sarà in esclusiva su, in diretta tv e streaming. Su, la diretta sarà testuale, con ampio pre e post partita.Alla Juventus mancheranno Chiesa e Rabiot , fuori per infortunio.non ha intenzione di inventarsi nulla: nella gallery dedicata, le scelte di formazione delle due squadre.OR torna in diretta nel post partita di Lecce-Juventus. Analisi, pagelle e commenti con Marcello Chirico e Antonio Romano.