Dopo l'eliminazione aritmetica dallarimediata martedì per mano del Benfica laora deve concentrarsi sul campionato di Serie A e deve partire proprio dalla trasferta di Lecce allo Stadio Via Del Mare. I bianconeri scenderanno in campo alle ore 18 e dovranno fare i conti con i numerosi infortunati. Non sono convocati per la trasferta nel cuore del Salento Dusan, Leandro, Paul, Federico, Marley, Kaio Jorge, Manuel, Angel, Gleisone Mattia De Sciglio.La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn, con calcio d'inizio alle ore 18. In gallery la probabile formazione della squadra di Massimiliano Allegri.