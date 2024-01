Tanti saluti al corto muso, persino in trasferta. La Juventus è fortissima, bellissima, capolista. Superata l'Inter con una prestazione semplicemente maiuscola nella ripresa, Lecce battuto per 3-0: segna Vlahovic, per due volte, e chiude Gleison Bremer. Senza marcature, sarebbero stati comunque i migliori in campo. Per tenuta e mentalità.Così i bianconeri si regalano una notte da sogno, e per sognare. Allungano in classifica e dispensano sorrisi: sul cammino ci sarà l'Empoli, allo Stadium, prima di giocarsi una fetta di destino a San Siro contro l'Inter. Impossibile non pensarci, non dopo aver infilato questo successo così largo e così atteso.