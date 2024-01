Le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3)

Falcone

Gendrey

Pongracic

Baschirotto

Gallo

Kaba

Ramadani

Gonzalez

Oudin

Krstovic

Almqvist

Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Miretti

Kostic

Vlahovic

Yildiz

Ultimo atto della giornata. La 21ª giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno, giunge al termine questa sera alle 20.45.L'occasione è propizia per ladi Massimiliano, beneficiando dell'assenza dell'Inter impegnata in Arabia per la Supercoppa italiana. Con una vittoria al Via del Mare contro il Lecce di Roberto D'Aversa, attualmente privo di successi da quattro turni e con 4 punti di vantaggio sulla zona rossa, la Juventus può superare i nerazzurri in vetta alla classifica. Gli uomini di Allegri, privi di, mirano al quinto successo consecutivo, preparandosi così allo scontro diretto a Milano previsto per il 4 febbraio.