Domani sera alle 20.45 allo stadio Via del Mare discenderà in campo la Juventus. Bianconeri reduci dalla vittoria in campionato dell'ultima giornata martedì sera allo Stadium contro il Sassuolo. Dove potranno seguire la gara i tifosi della Vecchia Signora che non saranno al Via del Mare? La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Dazn. Inoltre, sarà trasmesso anche da Sky sul canale “Zona DAZN”.